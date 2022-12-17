В Петербурге школьник запутался в гамаке и умер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге семиклассник запутался в гамаке и умер от асфиксии, сообщил «Невским новостям» источник в правоохранительных органах. Ребенок впал в гипоксическую кому после того, как веревки перетянули его шею. Полиция занимается расследованием смерти школьника.

Инцидент произошел 16 декабря в одной из квартир Петербурга. Тело мальчика обнаружила в квартире его мать, она и обратилась в скорую помощь. Семья ребенка была полная и благополучная, а сам он не состоял на учете в полиции.

Ранее в Волгоградской области 13-летний мальчик утонул во время посещения аквапарка. Несчастный случай произошел в городе Волжский. Подросток был в аквапарке с родителями. Перед гибелью он договорился с отцом о том, что скатится с одной из горок, а тот должен был ждать подростка внизу. Однако в последний момент ребенок передумал и скатился с другой горки. Некоторое время спустя он был найден в бассейне без признаков жизни. По данным СК, причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления.