В Петербурге школьник ударил ножом сверстника в грудь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ученик девятого класса ударил семиклассника ножом в грудь, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошел на Тракторной улице Кировского района. Полицию на место происшествия вызвал друг подстреленного подростка.

Известно, что пострадавшего доставили в больницу святой Марии Магдалины с проникающим ранением грудной клетки. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Известно, что подростки жили недалеко друг от друга.

Piter.tv уточняет, что инцидент произошел вечером 20 июня. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ближайшее время старшекласснику изберут меру пресечения.

Ранее в деревне Чердынь Пермского края подросток избил 11-летнего мальчика, а его сверстники сняли издевательства на видео и выложили в Сеть. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Известно, что мальчика избили на местной остановке. Все подростки, причастные к происшествию, установлены и будут поставлены на учет в отделе полиции по делам несовершеннолетних.

Ранее в Стерлитамаке 13-летний подросток бил и унижал детей помладше, снимая это на видео и выкладывая в соцсети. Подросток отвел двух мальчиков в заброшенный дом, раздел до трусов, заставил извиняться. По словам матери пострадавшего подростка, потерпевших от рук школьника гораздо больше, но не все готовы говорить об этом.