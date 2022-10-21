В Санкт-Петербурге ученик одной из городских школ попал в больницу после драки на уроке физкультуры, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что школьник находится в тяжелом состоянии после конфликта.
Установлено, что 9-летний ребенок подрался с одноклассником на уроке физкультуры. Школьника несколько раз ударили по голове, сообщает издание.
В результате его с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга поместили в реанимацию. Обстоятельства случившегося выясняются.
10-летний школьник из Красноярского края ранее случайно застрелил одноклассника из охотничьего карабина. Инцидент произошел в мае в поселке Стрелка города Лесосибирске. Согласно данным следствия, мальчик пригласил одноклассника к себе в гости и решил показать ему отцовский карабин. Оружие хранилось в гараже, в металлическом сейфе, но ключ от него висел рядом, поэтому ребенок без труда достал карабин.
Показывая его приятелю, мальчик случайно выстрелил, поскольку оружие хранилось в заряженном состоянии. Школьник получил ранение брюшной полости. Ребенок был доставлен в фельдшерский пункт, где и скончался.