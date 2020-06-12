В Петербурге с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 20 новорожденных

https://static.news.ru/photo/2179f8fe-acd9-11ea-8e88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С момента начала распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, тесты на эту инфекцию дали положительный результат по крайней мере у 20 младенцев. Почти все они перенесли заболевание в лёгкой форме. Об этом сообщили в городской комитет по здравоохранению.

Положительный статус на COVID-19 выявлен минимум у 20 новорожденных с начала объявленной в Петербурге пандемии новой коронавирусной инфекции. По данным главного внештатного специалиста-неонатолога комитета по здравоохранению Петербурга Юлии Горелик, все дети, за исключением двух младенцев, имеющих врожденные пороки развития, перенесли инфекцию в легкой форме, — цитирует сообщение РИА Новости.

Горелик отметила, что все новорожденные с COVID-19 являются здоровыми детьми, переносящими заражение как носители. Однако двум младенцам, которые родились у женщин с положительным статусом на коронавирус, помогают в Детском центре высоких медицинских технологий и Детской инфекционной больнице имени Филатова. В данных случаях «тяжесть состояния обусловлена не коронавирусной инфекцией, а врожденными пороками развития».

В ведомстве отметили, что заражение в большинстве случаев происходило воздушно-капельным путём. При этом результаты теста в роддоме обычно готовы, когда малыш уже родился на свет, то мама успевает побыть с ребёнком до того, как у неё подтверждается коронавирус.

Если коронавирусная инфекция обнаружена у беременной до поступления в роддом, то её направляют в перинатальный центр № 16 или в инфекционную больницу имени Боткина.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ не имеет данных о передаче коронавируса с молоком матери.