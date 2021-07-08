В Петербурге ввели новые ограничения из-за COVID-19

В Петербурге с 13 июля запрещаются массовые мероприятия численностью более 75 человек из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

С 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения не затронут культурные и зрелищные мероприятия, согласованные с комитетами по культурe и спорту Петербурга. При этом наполняемость театров и концертных залов на таких мероприятиях не должна превышать 1500 человек, наполняемость цирков уменьшаетcя с 75% до 50%.

Также сообщается, что заполняемость пассажирcких судов не должна превышать 50% от количества пассажирских мест. На них запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

25 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление губернатора города Александра Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых.

Беглов позже заявил, что выпускников предупреждали о рисках на празднике. Им говорили, что «окончательный выбор остаётся за ними».