В Петербурге ребенок попал в реанимацию после игры с отцом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге четырехлетняя девочка ударилась головой во время игры с отцом и попала в реанимацию, передает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Медики увезли ребенка в детскую городскую больницу № 19.

По данным канала, инцидент произошел на Звездной улице. По словам родителей, ребенок упал с папиного плеча и ударился головой. В стационаре малышку поместили в реанимацию.

18 января в Москве умер годовалый ребенок, которого на протяжении нескольких дней лечили от простуды на дому. Он скончался на следующий день после визита доктора. По одной из версий, у малыша развилась пневмония.

Ранее семилетняя девочка оказалась в реанимации после нападения собаки во дворе частного дома на Камчатке. В региональной прокуратуре уточнили, что ребенок попал на территорию чужого дома по снежному валу.