В Петербурге разобрали стихийный мемориал в память о погибших в Днепре

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Санкт-Петербурге неизвестные люди разобрали стихийный мемориал в память о погибших при ударе по жилому дому в Днепре, сообщает «Бумага» в Telegram. Издание опубликовало кадры, на которых видно, как люди без формы и опознавательных знаков складывают в мусорные мешки цветы с памятника Тарасу Шевченко.

Как рассказала очевидица в комментариях, по состоянию на 11:00 цветы вновь лежали у памятника. Она предположила, что местные жители возложили новые.

Стихийный монумент в память о жертвах трагедии в Днепре в Петербурге появился 18 января. Процесс возложения цветов и игрушек к монументу не контролируется силовиками.

Также в Москве жители города обустроили два мемориала. Один из них — возле памятника Николаю Гоголю. Другой возник возле монумента поэтессе Лесе Украинке, что расположен недалеко от Киевского вокзала. К этому памятнику люди начали приходить еще 17 января. По данным СМИ, около этого монумента были задержаны пять человек, последнее задержание произошло 19 января. МВД информацию о задержании в разговоре с NEWS.ru не подтвердило.

Ранее Telegram-канал SOTA сообщил, что коммунальные службы Белгорода убрали цветы и упоминания о трагедии в Днепре с постамента памятника Богдану Хмельницкому. Возле монумента местные жители также устроили стихийный мемориал.

Ракета попала в жилой дом в Днепре 14 января. Мэр города Борис Филатов заявил, что в результате район был полностью обесточен. По данным местных властей, погибли 45 человек, в том числе шесть детей.