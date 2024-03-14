В Петербурге разгромили законспирированную ячейку РДК В Петербурге задержали ячейку РДК, собиравшуюся отравить продукты для бойцов СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, они планировали отправить для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, продукты, отравленные высокотоксичным веществом. При этом участники РДК действовали в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории г. Санкт-Петербурга вскрыта и пресечена противоправная деятельность действующей в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины законспирированной ячейки украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус», — говорится в сообщении.

Кроме того, задержанные проводили на территории в Санкт-Петербурга и Ленинградской области разведку для последующей подготовки терактов. Были возбуждены уголовные дела по статье об участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По информации ведомства, мужчина собирал разведывательные данные.