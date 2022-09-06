В Петербурге рассмотрят жалобу против силовика, бившего шокером человека Суд в Санкт-Петербурге повторно рассмотрит жалобу против силовика, бившего электрошокером человека

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Суд в Санкт-Петербурге повторно рассмотрит жалобу местного жителя в отношение сотрудника полиции, который бил его электрошокером во время протестных акций в апреле 2021 года, сообщает «Команда против пыток». Адвокаты мужчины добиваются проведения проверки и возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника правоохранительных органов.

По данным портала, инцидент произошел в прошлом году в одном из центральных районов Санкт-Петербурга. Молодой человек вместе со своей девушкой прогуливался по городу во время проведения протестных акций, мимо них пробежали сотрудники полиции, которые пытались догнать участников акции. После неудачной попытки силовики принялись наносить удары электрошокером паре. Позднее судмедэкспертиза подтвердила этот факт.

Мужчина обращался с сообщением о преступлении сначала в следственный отдел по Адмиралтейскому район Петербурга, затем в региональный отдел МВД, после — в прокуратуру. Параллельно с этим его адвокаты пожаловались в суд на бездействие начальника отдела по Адмиралтейскому району. Все эти обращения были отклонены, процессуальные проверки проведены не были. Лишь 2 сентября судья Санкт-Петербургского городского суда частично удовлетворила требования юристов и отправила дело на новое рассмотрение.

Ранее заключенные в колонии № 27 и СИЗО-1 в Приморье пожаловались на побои силовиков в ходе ликвидации ячеек движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В ГУФСИН пояснили, что спецсредства к заключённым применяли из-за оказания сопротивления.