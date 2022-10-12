В суды Санкт-Петербурга поступили десять исков об оспаривании решений о частичной мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Лидерство удерживает Фрунзенский районный суд, там принято к производству три иска.

Первая десятка. В суды Санкт-Петербурга продолжают поступать иски об оспаривании решений о мобилизации. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удерживает лидерство. Там принято к производству три иска. По два иска зарегистрировано в Красногвардейском и Приморском районных судах, по одному в Выборгском, Колпинском и Невском, — говорится в сообщении.