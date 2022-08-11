В Петербурге рассказали о способах регулирования дорожного движения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Центре управления дорожным движением Санкт-Петербурга рассказали о том, как работает движение в городе, пишет «МК в Санкт-Петербурге». Специалисты рассказали о технологических решениях, призванных уменьшить количество пробок в городе, и о наиболее частых причинах пробок.

В Петербурге насчитывается более 1800 светофорных объектов, работу которых обеспечивают автоматизированные системы управления дорожным движением «Спектр» и eDaptiva. Они позволяют оперативно вносить изменения в режим работы того или иного светофора, а также круглосуточно контролировать его состояние. Среди других интеллектуальных решений Центра можно назвать видеодетекторы, позволяющие регулировать движение на переходе на основе анализа транспортного потока, и так называемые вызывные светофоры, дающие команду переключения на зеленый свет с учетом интенсивности движения транспорта через пешеходный переход.

В начале года СМИ анонсировали появление на Суворовском проспекте системы «зеленой волны», предполагающей минимальное время ожидания зеленого света при проезде машин. Однако там, где «волна» уже существует, по-прежнему наблюдаются пробки: по словам экспертов, движение в рамках «зеленой волны» рассчитано на скорость 60 км/ч, тогда как водители чаще всего едут со скоростью 70–79 км/ч, нарушая систему движения. Кроме того, во многих случаях пробки являются следствием низкой пропускной способности дороги.

Одним из способов решения проблемы пробок должно стать соглашение «Яндекса» и Дирекции по организации дорожного движения об обмене информацией о скорости движения машин на конкретных участках. Агрегатор собирает соответствующие данные со всех устройств, на которых включен навигатор поисковика и дает возможность вычислить причину тех или иных заторов. Работа такой системы призвана обеспечить равные условия всем участникам движения.

Ранее сообщалось, что ситуация на дорогах российских мегаполисов ухудшается с каждым днём из-за стремительного роста количества автомобилей. Согласно рейтингу TomTom Traffic Index, в 2020 году Санкт-Петербург занял 12-е место в мире по загруженности автомобильных дорог. Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предлагает избавиться от заторов, используя мировой опыт платы за въезд в центр города по определенным дням в рабочее время. Эта идея обсуждалась властями Москвы в 2014 году, однако тогда положительное решение не было принято.