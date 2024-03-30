В Петербурге раскрыто убийство школьницы 18-летней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга раскрыли убийство шестиклассницы 18-летней давности, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. По данным полицейских, удалось установить причастность к преступлению 52-летнего уроженца одной из бывших республик Советского Союза.

Отмечается, что ранее мужчину уже осудили за совершение аналогичных преступлений. Ему назначили пожизненное лишение свободы, он отбывал наказание в ИК в Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время осужденный этапирован в СИЗО-1 УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области для проведения следственных действий, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что убийство несовершеннолетней произошло в сентябре 2006 года. Подозреваемый напал на девочку на берегу канала у дороги, ведущей в Угольную гавань, изнасиловал ее, после чего задушил ремнем. Тело ребенка нашли только в 2007 году, было возбуждено уголовное дело, однако сразу на след убийцы выйти не удалось.

Ранее в Норильске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в 2006 году. Сначала оперативники нашли по фотороботу, составленному с участием очевидца, знакомую подозреваемого, а после вышли и на самого фигуранта дела. Тот признал законность своего задержания и побывал на месте заброшенного дома в городе Канске, где было найдено тело девочки.