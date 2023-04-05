Названы сроки ремонта прорванной трубы с кипятком в Петербурге «Теплосеть»: устранение последствий прорыва трубы с кипятком в Петербурге займет до 20 часов

Фото: t.me/mchs_official

Устранение последствий прорыва трубы с кипятком на Дровяной улице в Санкт-Петербурге, в результате которого четыре человека попали в больницу с ожогами, займет до 20 часов после локализации дефекта, рассказал «Невским Новостям» пресс-секретарь АО «Теплосеть» Дмитрий Шарунов. По его словам, компания постарается провести ремонтные работы в более оперативном режиме. Также он уточнил, что горячее водоснабжение и отопление близлежащих зданий осуществляется в штатном режиме.

По регламенту [на устранение повреждений] нам дается после локализации 20 часов. Конечно, мы будем делать все более оперативно. Подача отопления и ГВС в близлежащие здания осуществляется в штатном режиме, — рассказал Шарунов.

Пресс-секретарь добавил, что здания вблизи от прорванной трубы переведут на резервную систему горячего водоснабжения и отопления после локализации повреждений газопровода. Также он уточнил, что в зоне разлива кипятка оказались пять человек. Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь, заключил Шарунов.

Ранее сообщалось, что на Дровяной улице в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. В результате ЧП пострадали несколько человек, в числе которых двое детей, один сотрудник МЧС и прохожие. Площадь разлива составила 500 кв. м. Пострадавших доставили в больницу с ожогами.