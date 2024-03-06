В Петербурге раскрыли схему доставки наркотиков через склад Ozon Mash: полиция Петербурга задержала распространявшую наркотики сотрудницу Ozon

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали сотрудницу Ozon, которая хранила запрещенные вещества на складе маркетплейса, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, в складском помещении среди обычных посылок нашли десятки пакетиков с амфетамином и гашишем.

Задержанная рассказала, что продавала запрещенный товар через даркнет. Она добавила, что фасовала и хранила наркотики на складе и у себя дома, где полицейские ее и нашли.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в одном из петербургских сортировочных центров Ozon нашли наркотики. По его информации, сотрудники силовых ведомств пришли на склад в Колпинском районе с проверкой, по результатам которой изъяли две коробки с десятками пакетиков, наполненных веществом бежевого цвета. Канал уточнил, что находку направили на экспертизу, в ходе которой было установлено, что в пакетиках находился амфетамин. По данным SHOT, общий вес найденного запрещенного вещества составил 209 граммов.

В пресс-службе маркетплейса подтвердили NEWS.ru, что сотрудники склада Ozon нашли подозрительное вещество в поставке продавца и передали его полицейским. Представители онлайн-магазина рассказали, что Ozon сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.