В Петербурге раскрыли дело о махинациях при аудите пожарных рисков в метро В Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве на 60 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации государственного контракта на проведение аудита пожарных рисков в метрополитене, материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что сумма ущерба составила свыше 60 млн рублей.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по обвинению 42-летнего бывшего сотрудника службы пожарной безопасности метрополитена и 40-летнего генерального директора коммерческой компании, осуществляющей аудит пожарных рисков, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году метрополитен и крупная компания по аудиту пожарных рисков заключили договор на проверку объектов петербургской подземки. Но главной целью заключения соглашения стал не аудит, а присвоение средств, полученных фирмой по контракту. Предприятие оценило свои услуги в 92 млн рублей, при этом экспертиза выявила, что реальная стоимость работ не превышала 31 млн рублей.

Тем самым бюджету Санкт-Петербурга был причинен материальный ущерб на сумму 61 млн 375 тыс. 70 рублей, — отметили в МВД.

Экс-сотруднику петербургского метрополитена избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, а гендиректора компании отправили под подписку о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бенефициар ООО «НПП Муромский радиоприбор» Алексей Ковальчук был объявлен в международный розыск и заочно арестован в рамках дела о хищении у ФСБ 153 млн рублей. По версии следствия, спецслужбы должны были получить уникальные российские установки для поиска терпящих бедствие кораблей, но вместо этого им продали фабричные планшеты японского производства, помещенные в корпуса российского производителя.