В Петербурге раскодировавшийся мужчина обезглавил попугая В пепельнице петербуржца нашли голову расчлененного попугая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сбежавшая из дома женщина обратилась в полицию после того, как получила от мужа фотографию с гранатой «лимонкой» и расчлененным волнистым попугайчиком, передает РЕН ТВ. Петербурженка заявила, что ее муж мог сойти с ума. Прибывшие 10 января в квартиру полицейские установили, что граната оказалась муляжом, и нашли в пепельнице голову попугая. Остальная часть птицы лежала в мусорке.

Вечером 10 января мужчина обезглавил домашнего попугая. Причины, по которым житель Петербурга пошел на этот шаг, остаются невыясненными, — сообщил источник.

Женщина отметила, что ранее супруг наблюдался у психиатра и недавно раскодировался. Самого мужчины во время визита полицейских дома не было. Его смогли найти только 11 января. Известно, что ранее мужчина обвинялся в попытке взять людей в заложники. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ноябре сообщалось, что житель Санкт-Петербурга убил собаку своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения. Он всадил нож в сердце питомца. Хозяйка собаки по кличке Джек утверждает, что она попыталась спасти животное и отнесла его в ветеринарную клинику поселка Шушары, однако специалистам оставалось лишь констатировать его смерть. Предполагается, что мотивом для убийства послужила ревность.