В Петербурге рабочий погиб при строительстве метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге рабочий погиб во время строительных работ в метро, сообщает «Фонтанка». По данным издания, мужчина умер в тоннеле, сигнал в экстренные службы поступил днем 6 апреля.

Как стало известно изданию, о случившемся в Кировском районе сообщил бригадир. В «Метрострое Северной столицы» подтвердили гибель мужчины в шахте, являющейся составной частью коричневой линии метро. Он был сотрудником не самой компании, а субподрядной организации.

Обстоятельства уточняются. Компания окажет всестороннее содействие в этом, организует внеплановые проверки на всех объектах. Выражаем глубокие соболезнования близким покойного, — сказали в пресс-службе.

Ранее в Москве рабочий погиб на строительном объекте, находящемся на улице Южнопортовой, после того, как на него с высоты упало сорванное ветром ограждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Это уже не первый инцидент со смертью рабочего на строительном объекте на улице Южнопортовой. В феврале там, упав с высоты, разбился насмерть человек.