В Петербурге пьяный мужчина пришел в военкомат с травматическим оружием Росгвардия задержала пьяного петербуржца, пришедшего в военкомат с травматическим пистолетом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришел в здание местного военкомата с травматическим пистолетом, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он был доставлен в отделение полиции.

В Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии совместно с нарядом ППСП задержали нетрезвого гражданина, который с пистолетом вошел в здание военного комиссариата на Республиканской улице. О том, что в помещении находится вооруженный человек сообщили работники военкомата. Увидев правоохранителей, он бросил пистолет на пол, — говорится в сообщении Росгвардии.

Отмечается, что оружие принадлежало сожительнице злоумышленника. Она была привлечена к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия. О судьбе самого мужчины пресс-служба Росгвардии не сообщает.

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что в Санкт-Петербурге пытаются мобилизовать 44-летнего мужчину с психиатрическим диагнозом. Утверждается, что мужчина не является уклонистом и собирал медицинские справки для предоставления в военкомат, однако его насильно против воли забрали на сборный пункт и удерживали там.

По данным издания, мужчина имеет военный билет с категорией «A» и военно-учетной специальностью «стрелок», однако ему пришла повестка под дверь. Авторы сообщают, что 15 октября призывник пришел в военкомат — его хотели отправить на сборный пункт без медосмотра, однако сопровождающий его родственник настоял на проведении всех мероприятий. В публикации говорится, что врач нашел у него некий психиатрический диагноз и отправил на обследование в диспансер, однако из-за большого наплыва людей мужчина не успел пройти его. Отмечается, что по новой повестке петербуржец должен был явиться в военкомат 15 ноября, но сотрудники полиции пришли за ним раньше. После огласки ситуации правоохранители отпустили его и вручили новую повестку на 16 ноября.