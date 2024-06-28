В Петербурге пьяный мужчина побил девушку за внешний вид Readovka: в Петербурге пьяный мужчина побил девушку за внешний вид

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В Петербурге пьяный мужчина ударил 16-летнюю девушку по лицу за внешний вид, пишет Telegram-канал Readovka. Пострадавшая рассказала каналу, что агрессор неславянской внешности в какой-то момент начал комментировать то, как она выглядит, после чего напал и пинками гонял по улице.

По словам девушки, инцидент произошел в одном из заведений Северной столицы, мужчина выпивал и решил выразить претензии к ее ободку. После просьбы отстать он начал гонять жертву пинками по улице.

Защитить подростка пришли несколько молодых людей, которые отогнали агрессора. Задержали его или нет — неизвестно, добавил канал.

Ранее в Москве подростку сломали челюсть в ходе уличной драки из-за внешнего вида. На жителя столицы, у которого в ухе была сережка, напали участники «шариатского патруля». В какой-то момент нападавшие сбежали с места происшествия. Одного из молодых людей сверстники под руки унесли и посадили на лавку. Кроме того, журналисты пишут, что на место происшествия не вызывали полицейских.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Йошкар-Оле группа подростков средь бела дня избила молодого человека, предположительно, из-за внешнего вида. Она добавила, что ЛБИ уже направила соответствующий запрос в правоохранительные органы региона. По данным издания «PRO город», конфликт произошел между двумя группами молодых людей, в одной из них были люди неформальной внешности, которые «баловались» с водяными пистолетами.