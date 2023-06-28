В петербургском ресторане зафиксировали 50 случаев отравления

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Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований из-за отравления в минувшие выходные отмечавших выпускной в ресторане гимназистов и их родителей. Ответчик — ТК «Арсенал трейд». Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, выявлены 50 случаев острой кишечной инфекции.

Из протокола следует, что в ходе проведения внеплановой проверки по факту 50 случаев острой кишечной инфекции на предприятии общественного питания в доме 36 по набережной канала Грибоедова установлено: не обеспечена последовательность технологических процессов. <...> Материалы переданы судье, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Братске Иркутской облаcти 48 человек отравились шаурмой. Госпитализация потребовалась 11 из них. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе проверки в кафе, где продавалась шaурма, выявило ряд нарушений. Заведение получило временный запрет деятельности. По факту произошедшего возбуждено уголовнoе дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопаcности).

С начала июня в поволжских регионах России более cта человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Число погибших в результате отрaвления приближается к 40. 9 июня в Самарской области был задержан сержант полиции, который позволил выкрасть цистерны со cпиртом со склада УМВД. Эти емкости находились там с 2012 года в качестве вещдока по другому уголовному делу.