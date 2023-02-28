В Петербурге проверят исправность сирен воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоматизированная система централизованного оповещения населения

В Санкт-Петербурге 1 марта власти проведут комплексную проверку системы централизованного оповещения населения. Специалистами будет проконтролирована исправность сирен и громкоговорителей. О проверке оповестили представители Комитета по информатизации и связи, данные были распространены в социальных сетях.

1 марта с 10:35 до 10:45 пройдет ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга. Во время проверки по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка также состоится при участии телеканалов и радиостанций.

В Комитете напомнили, что соответствующие мероприятия проводятся два раза в год. Проверки осуществляются в первую среду марта и первую среду октября.

Утром 8 ноября в Санкт-Петербурге звучала воздушная тревога. Власти уточняли, что это штатная проверка систем оповещения, в частности его технического состояния.

Предполагалось, что сирены будут звучать в течение получаса до 11:00. В Санкт-Петербурге в рамках проверки также задействовали телевидение и радиовещание. Известно, что в течение получаса звучали электромеханические и электронные сирены, специализированные технические средства оповещения, а также устройства информирования и оповещения.