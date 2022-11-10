В Петербурге против политолога возбудили дело о фейках про армию Против политолога Евгения Бестужаева возбудили уголовное дело о фейках про армию России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в отношении 62-летнего политолога и члена политсовета движения «Солидарность» Евгения Бестужева возбудили уголовное дело по обвинению в распространении фейков об армии России, сообщило «ОВД-Инфо» (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) со ссылкой на знакомую обвиняемого. По данным портала, в квартире Бестужева прошел обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого.

Что конкретно вменяют в вину Бестужеву, неизвестно.

Как рассказал MR7.ru друг Бестужева Георг Габриелян, политолога задержали в его съемной квартире и изъяли компьютер. По данным портала, страница в соцсети «ВКонтакте» у Евгения сейчас заблокирована, а на своей станице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он неоднократно высказывался против проведения СВО.

Да, он довольно резко высказывался о происходящем. Летом его уже вызывали на разговор со следователем о его постах в соцсетях. Но отпустили без каких-либо ограничений. После этого Евгений примерно на пару месяцев уехал в Грузию, просто отдохнуть. Вернулся, и спустя дней пять его и задержали, — сказал Габриелян.

Ранее Басманный районный суд Москвы ранее продлил на два месяца арест российскому журналисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про армию РФ.

По версии следствия, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. Позже у Кара-Мурзы нашли британское подданство и американский документ с видом на жительство. У его жены Евгении также есть гражданство США.