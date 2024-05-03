В Петербурге прооперировали еще не родившегося младенца в утробе матери Медики педиатрического университета в Петербурге провели внутриутробную операцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге медики провели жительнице Тверской области экстренную внутриутробную операцию, устранив у плода признаки сердечной недостаточности, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России. Операцию провели 1 мая, она прошла успешно. Будущая мать пока остается под наблюдением в перинатальном центре.

Патологию плода обнаружили во время скрининга у пациентки. Оказалось, что измененная почка сдавливала органы брюшной полости и нижнюю полую вену малыша, что привело бы к сердечной недостаточности. Консилиум под руководством ректора СПбГПМУ Дмитрия Иванова решил провести внутриутробную пункцию новообразования.

Вмешательство прошло успешно. На контрольном ультразвуковом обследовании была подтверждена нормализация показателей кровотока в нижней полой вене плода и уменьшение признаков сердечной недостаточности, — подвели итоги операции в университете.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Минздрава России ранее сообщили, что кролик прокусил палец годовалой девочке из Петербурга в контактном зоопарке в Новгородской области. Ребенка пришлось доставить в больницу. Отмечается, что кролик был из зоопарка, у него есть все необходимые прививки, в том числе от бешенства.