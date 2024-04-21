В Петербурге прокуратура и СК спорят по делу об избиении нацбола СК пытается обжаловать отмену дела об избиении участника СВО в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу пытается обжаловать постановление прокуратуры об отмене уголовного дела, возбужденного после избиения полицейскими участника СВО и нацбола Леонида Лепешкина, сообщил юрист Илья Ремесло. Он предположил, что действия следователей не приведут к положительному результату.

А вот и резонансное дело «об избиении сотрудниками полиции нацболов» получило развитие. <...> Предсказуемо. И вряд ли обжалование решения прокуратуры органами СК России приведет к положительному результату. Почему-то думаю, что сотрудники питерского СК были сами не рады свалившемуся на них «поручению», — написал Ремесло в своем Telegram-канале.

Юрист прикрепил скриншот комментария дежурного СК по Петербургу, в котором он подтвердил обжалование отмены постановления прокуратуры. При этом поручение возбудить уголовное дело дал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что представители нацболов заявили об избиении их активиста Лепешкина полицейскими за участие в акции с требованием ужесточить миграционную политику в России. Молодой человек сказал правоохранителям, что является участником СВО. Тогда они удалились.