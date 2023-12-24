В Петербурге прохожий потушил в парке снегом горящую женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге прохожий потушил снегом горящую женщину, сообщает РЕН ТВ. С множественными ожогами пострадавшую доставили в больницу.

Инцидент произошел в Южно-Приморском парке утром в воскресенье, 24 декабря. Прохожий мужчина заметил пострадавшую, повалил на землю и закидал снегом. Горение удалось остановить. Женщину с ожогами 50% тела доставили в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Пострадавшей является 55-летняя местная жительница. Мать петербурженки рассказала, что некоторое время назад поступили выписки из налоговой, которые указывали на большой долг. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере и нигде не работала. Издание предполагает, что ситуация могла вызвать обострение состояния.

Ранее сотрудник одного из предприятий «Роснефти» в Москве случайно поджег себя на рабочем месте. Пострадавший работает оператором на предприятии «НК Роснефть — МЗ Нефтепродукт». В какой-то момент он заметил, что у него на униформе торчит нитка и решил поджечь ее зажигалкой — спецодежда моментально вспыхнула, так как была пропитана горюче-смазочными материалами. Мужчина получил ожоги третьей степени.