В Петербурге продолжают работать экстренные службы после взрыва

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Военнослужащий около места взрыва на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте взрыва у военной академии связи в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости. По его информации, на территорию учреждения прибыли автомобили военной полиции, также там была замечена пожарная спецтехника. По словам одного из очевидцев, живущего в доме напротив, он не слышал хлопка или взрыва.

Я живу в доме напротив. И каждый день слышу, как разводят караул. Вечером я услышал сирены скорой помощи и увидел, как на территорию академии заехало четыре реанимационных автомобиля и три скорых. Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал, — заявил собеседник агентства.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что взрыв в академии связи имени Буденного не был терактом. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Беглов также призвал жителей города доверять только официальным источникам информации.

Позднее в пресс-службе Ленинградского военного округа сообщили, что взрыв на территории петербургской академии произошел в результате детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Выясняются все обстоятельства произошедшего. К месту взрыва прибыли представители командования Ленинградского военного округа.