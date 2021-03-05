В Петербурге продлили антикоронавирусные меры до 28 марта

https://static.news.ru/photo/2f6da24e-7dbc-11eb-872f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге до 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре и клубов. Соответствующее решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

В частности, в постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» внесены изменения, которые продлевают ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов. Другие ограничения сохраняются до 15 мая. Запрет на детские оздоровительные лагеря продлён до 30 сентября.

При этом отвечать за их исполнение теперь будет вице-губернатор Валерий Пикалёв, сообщается на сайте Смольного.

Ранее сообщалось, что в торговых центрах Петербурга открылись фуд-корты. При этом должно обслуживаться не более 50% столов. Также разрешено увеличить заполняемость цирков, кинотеатров, театральных и концертных залов с 50% до 70%. Спортивные и физкультурные мероприятия могут посещать до 25 тысяч человек или не более 75% от общей вместимости объекта.

Кроме того, горожанам разрешено посещать заведения «развлечений и досуга» (исключая кабаре, клубы и дискотеки). Также позволяется «развлекательно-досуговая деятельность на предприятиях общественного питания» при условии соблюдения санитарных стандартов и закрытия танцполов, если таковые имеются, писал NEWS.ru.