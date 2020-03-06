https://static.news.ru/photo/ce99a7d0-5fba-11ea-8027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На интернет-ресурсе бесплатных объявлений размещено предложение о продаже в Санкт-Петербурге «заговорённой воды от коронавируса» по 280 рублей за бутылку. Также там выставлена на продажу вязаная игрушка в форме коронавируса за 2 тыс. рублей.

На изготовление «коронавируса» по картинкам из Интернета ушло около двух дней. Связана она крючком, существует в единственном экземпляре, серийное производство не планируется, — рассказал РИА Новости автор идеи.

В объявлении к «заговорённой» воде указано, что её нужно выпивать натощак и протирать ею лицо, после чего не умываться в течение трёх часов.

Как писал NEWS.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сало, лук и чеснок являются «лучшим лекарством» от коронавируса. Он призвал власти страны ужесточить контроль за лекарствами и потребовал наладить мониторинг движения препаратов от производителя до конечного потребителя.