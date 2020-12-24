Более двух тысяч жителей Петербурга уже сделали прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4cbfec2-45e4-11eb-b68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Более двух тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса. Такие данные приводятся в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению инфекции.

В Петербурге за вчерашние сутки вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 626 человек. Всего привит 2171 человек. В городе продолжается вакцинация медицинских работников, педагогов, социальных работников и сотрудников МВД, — приводит данные координационный совет, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день в городе работают 36 пунктов вакцинации. До конца года в Северной столице будут работать 70 пунктов, где жители смогут привиться от коронавируса.

При этом эпидемиологическая ситуация в Петербурге не позволяет смягчить ограничительные меры по коронавирусу, ранее заявил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, ограничения смягчат, как только уменьшится число заболевших.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 декабря возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена работникам ЖКХ, сферы питания, спорта и правоохранительных органов. Кроме того, привиться смогут волонтёры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, писал NEWS.ru.