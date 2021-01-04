В Петербурге пришедший за лекарствами от COVID-19 умер в аптеке

https://static.news.ru/photo/7fb1b1f4-4e7e-11eb-a666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском районе Санкт-Петербурга скончался местный житель, который пришёл в аптеку за препаратами от коронавирусной инфекции.

Инцидент произошёл на Коломяжском проспекте. Мужчина вошёл в аптеку и отдал фармацевту рецепт на лекарства от COVID-19. Неожиданно посетителю стало плохо, он стал задыхаться, сел на корточки, затем упал на пол и скончался.

Как пишет «Фонтанка», умершему петербуржцу было 54 года. Он окончил ИТМО и работал системным администратором. В настоящее время неизвестно, был ли мужчина инфицирован коронавирусом.

4 января Санкт-Петербург впервые вышел в лидеры по приросту заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в городе вирус диагностировали у 3657 человек. В Москве, где обычно выявляли наибольшее число инфицированных, днём ранее инфекцию подхватил 3591 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге зафиксировано более 257 тысяч случаев COVID-19. Лидирует по-прежнему Москва, в которой более 828 тысяч заражений. По количеству смертей разница между ними не так уж и велика — более 11 тысяч в Москве и более 8 тысяч в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в Северной столице находится диапазоне 3650–3750 человек. Общий объём тестирования в городе значительно снизился в период новогодних каникул. Так, 31 декабря за сутки было протестировано более 32 тысяч человек, 1 января — около 17 тысяч, 2 января — около 13 тысяч человек.