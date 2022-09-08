В Петербурге появились глаза еще у одной скульптуры В Петербурге приклеили глаза памятнику Остапа Бендера

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В Санкт-Петербурге неизвестные «подарили» глаза еще одной скульптуре, передает Telegram-канал «Подъем». На этот раз жертвой стал памятник киноперсонажу Остапу Бенденру на Итальянской улице. В администрации Центрального района города пояснили, что на глаза статуи прикрепили яркие наклейки. В настоящее время коммунальщики уже вернули бронзовому комбинатору первоначальный вид.

Памятник Остапу Бендеру на Итальянской улице — бесхозный. Неустановленными лицами на него были нанесены наклейки. В данный момент они устранены. Работы провела подрядная коммунальная организация, — сообщили в районной администрации.

Власти подчеркивают, что к памятникам стоит относиться с должным уважением, даже если они бесхозные.

Накануне хулиганы пририсовали глаза копии скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия» в Летнем саду Русского музея в Санкт-Петербурге. Оригинал статуи руки Корралини (Италия, 1717 год) находится в Михайловском замке Русского музея.

В феврале сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав ручкой глаза фигурам на полотне. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб в 250 тысяч рублей.