В Петербурге при задержании мигрантов произошла потасовка из-за ребенка МВД: в Петербурге задержали двух женщин за нарушение закона о миграции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге при задержании мигрантов произошла потасовка, сообщает издание «Подъем». Правоохранители усаживали в машину двух женщин в связи с нарушением миграционного законодательства, в этот момент одна из них уронила ребенка на землю, на что резко отреагировал находившийся рядом мужчина.

Сотрудники полиции доставили в отдел двух гражданок одной из стран ближнего зарубежья за нарушение миграционного законодательства. После составления административных протоколов обе были отпущены, — приводит издание заявление регионального МВД.

Мужчина, присутствовавший при задержании, стал свидетелем инцидента и принялся громко заявлять о том, что женщин трогать запрещено. Он также возмутился, что полицейские «убивают ребенка». В какой-то момент один из стражей правопорядка не выдержал и напомнил «защитнику», что «мы живем в светской стране».

В полиции уточнили, что присутствовавшие при задержании очевидцы не препятствовали действиям сотрудников. При этом мужчина, который снимал правоохранителей на камеру и возмущался, оказался родственником женщин. В главке подчеркнули, что он не стал действовать вопреки законодательству.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой драки мигрантов на стройке в Москве. По данным ведомства, заявлений от пострадавших не поступало, однако правоохранители начали проверку. Дело возбуждено по статье о хулиганстве.