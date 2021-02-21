В Петербурге прекратили дело против незрячего, задержанного 31 января

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Дело против пожилого инвалида Юрия Ильина, которого полицейские ранее посчитали участником несогласованных акций протеста и выписали протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий», прекращено. Об этом сообщил Красносельский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщила адвокат Ильина, пожилой инвалид по зрению и слуху 31 января шёл мимо Пионерской площади в Санкт-Петербурге. Он обратился с вопросом к полицейскому, почему улица перегорожена. В ответ ОМОН его задержал, подхватив за руки и ноги, сообщает РБК.

В отделе полиции на него оформили протокол и продержали пять часов. При этом по закону запрещено держать людей с инвалидностью в полицейских участках дольше трёх часов.

Ранее стало известно, что инвалид III группы по слуху Евгений Агафонов был оштрафован Красносельским районным судом Санкт-Петербурга на пять тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального. По словам адвоката Сергея Локтева, правоохранители указали, что глухонемой мужчина в ходе акции вместе с другими протестующими скандировал лозунги.

Сам Агафонов сообщил, что в день акции он просто шёл в магазин и о протестах ничего не знал, равно как не слышал, в силу инвалидности, призывов полицейских прекратить выступления. Когда людей начали задерживать, мужчина показал правоохранителям жестом, что он не слышит. Несмотря на это, он провёл в полицейском участке девять часов. Сурдопереводчик ему предоставлен не был, писал NEWS.ru.