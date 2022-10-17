В Петербурге появился мемориал в память о погибших на Крымском мосту

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Портрет Эдуарда Чучакина и Зои Сафроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября

В Санкт-Петербурге появился мемориал в память о погибшей в результате подрыва Крымского моста семейной паре, сообщают «Невские новости». Рядом с домом № 3 на улице Рубинштейна, где жили погибшие Зоя Софронова и Эдуард Чучакин, в память о них посадили клен и рябину. Рядом местные жители установили табличку с пояснением, что деревья посажены в память о трагически погибших жильцах этого дома.

Это такая трагедия. Они жили со мной на лестничной клетке. Очень хорошие были ребята, только недавно въехали, кино снимали, экскурсии водили. Даже невозможно представить себе такое, — рассказал о погибших местный житель.

Среди погибших в результате подрыва Крымского моста, как сообщалось ранее, была семейная пара из Санкт-Петербурга. 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя были известными петербуржскими гидами. Известно, что они ехали по Крымскому мосту на кадиллаке, когда рядом с ними взорвался грузовик.

Бывшая жена погибшего на Крымском мосту мужчины впоследствии рассказала, что он ехал на полуостров с новой супругой, чтобы снять сюжет об императорской династии Романовых для блога. По ее словам, пара отправилась в Крым на машине друга, который, предположительно, был с ними (его тело еще не нашли). Женщина рассказала, что они вели небольшой канал, на который выкладывали мини-фильмы и исторические обзоры.