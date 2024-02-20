В Петербурге появилась новая банда, нападающая на прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с новыми фактами избиения прохожих в Санкт-Петербурге, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию ведомства. Уточняется, что новые инциденты произошли в районе Купчино.

Как пишет издание, ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых банда подростков избивает людей, снимая это на камеру. Одно из таких нападений произошло в торговом центре «Балканский» в конце января. Группа молодых людей набросилась на мужчину, повалила его на пол и ударила несколько раз.

На происходящее в Купчино отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, отмечает издание. По словам парламентария, он направил обращение в правоохранительные органы, которые должны рассказать героям подобных видеозаписей «про существование Уголовного кодекса».

После проверки инцидентов в Купчино следователи могут возбудить уголовное дело, пишет издание. Глава СКР поручил представить ему доклад о ходе проверки.

В конце декабря в Санкт-Петербург из Дагестана был этапирован подследственный блогер Турал Мамедов. Молодой человек, публиковавший в Сети ролики с нападениями на людей, ранее бежал в Азербайджан, откуда был экстрадирован. Всего в уголовном деле значатся 15 молодых людей. Группа сформировалась по этническому принципу.