В Петербурге появилась молитва про российские баллистические ракеты «Подъем»: церковь пятидесятников в Петербурге сочинила молитву про оружие России

Фото: Tass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Церковь «Миссия Свет Христа» в Санкт-Петербурге сочинила песенную молитву «Мы – большая великая страна» про российские баллистические ракеты и сверхзвуковые самолеты, пишет издание «Подъем». По его данным, композиция вызвала резонанс в Сети из-за строк про оружие ВС РФ.

Представитель церкви христиан евангельской веры (пятидесятников) объяснил изданию, что текст молитвы является символичным, а не буквальным. Так, слова о сверхзвуковых самолетах являются прообразом скорости донесения молитвы.

Ситуация в том, что произошло столкновение двух разных взглядов на мир — христианского и светского. Мышление духовного человека интерпретирует многие вещи через символизм, а светское зачастую прямолинейно, поэтому данная молитва вызвала такой резонанс, — сказали в церкви.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли молитву. Одни сравнили песню с треками SHAMAN и предложили пастору церкви Ольге Голиковой записать с ним совместную песню. Другие комментаторы назвали танцы прихожан под молитву с вечеринкой в психиатрической больнице.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Центрального военного округа начали строительство полевого храма и мечети на передовой на Краснолиманском направлении. В ведомстве уточнили, что церковь и мечеть построятся в ближайшее время, и они начнут принимать верующих из числа военных. На стройке задействованы военнослужащие, которые прибыли с передовой на восстановление.