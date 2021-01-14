В Петербурге повысили процент заполняемости театральных залов

https://static.news.ru/photo/b3d7be9a-565a-11eb-9f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Власти Санкт-Петербурга повысили заполняемость театральных залов до 50%. Соответствующее разрешение начинает действовать с 16 января, следует из постановления № 121 губернатора Александра Беглова.

В то же время запрет на посещение театров организованными группами детей до 16 лет продолжает действовать до 31 января. Кинотеатры и концертные площадки города по-прежнему не должны превышать процент заполняемости в 25%, пишет «Фонтанка».

По состоянию на 14 января в Санкт-Петербурге зафиксировано 287 814 случаев COVID-19. От заболевания скончались 8649 человек. Полностью победить недуг смогли 176 523 пациента.

В России ещё 570 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. Общее число погибших с начала пандемии достигло 63 940 человек. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 83. В столице от COVID-19 умерли 68 пациентов.

За сутки в России было выявлено 24 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 13,8% не имели клинических проявлений. Всего заражённых выявлено 3 495 816 человек, выздоровели с начала пандемии 2 882 044 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5893 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Москве с начала пандемии выявили 877 428 заболевших.