В Петербурге посетитель салона связи выстрелил в лицо продавцу 78.ru: в ТК «Сенная» посетитель выстрелил из пневматики в продавца салона связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге посетитель выстрелил из пневматического пистолета в продавца салона связи, сообщает 78.ru. ЧП произошло в торговом комплексе «Сенная». Подозреваемого, 26-летнего жителя Иркутска, разыскивает полиция.

Посетитель выстрелил в лицо 19-летнему продавцу салона связи в ходе конфликта. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ранением правой брови.

Ранее в Екатеринбурге группа подростков избила и расстреляла из пневматики 14-летнего школьника. Он с приятелем стоял на остановке, когда к ним подошли несколько подростков с предложением купить электронные сигареты. Те отказались, но «продавцы» не отставали. Тогда один из подростков применил перцовый баллончик. Вскоре школьников нагнала группа из примерно полутора десятков их сверстников. Одному из них удалось убежать, второго хулиганы избили, медики извлекли из его головы пневматическую пулю.

В конце ноября в Екатеринбурге неизвестные выстрелили из травматического оружия в студента Уральского федерального университета. По предварительной информации, у молодого человека произошел конфликт с иностранными гражданами. Пострадавшего госпитализировали.