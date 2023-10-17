В Петербурге посетитель бара отказался оплачивать счет и устроил стрельбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали жителя Крыма, устроившего стрельбу в баре на улице Марата, сообщает «Фонтанка». По данным издания, мужчина отказался оплачивать счет и выстрелил в девушку-бармена из аэрозольного пистолета «Добрыня», посетитель промахнулся, сотрудница заведения не пострадала.

Инцидент произошел в центре Петербурга в понедельник, 16 октября. Мужчину попросили оплатить счет, так как бар закрывался. Однако он отказался и начал оскорблять сотрудников заведения. Позднее мужчина достал аэрозольный пистолет и выстрелил в 35-летнюю девушку-бармена. Подоспевшие на место полицейские оперативно разоружили мужчину и задержали его, доставив в местное отделение полиции. Выяснилось, что задержанным оказался нетрудоустроенный житель Севастополя, на нем не числилось никакого оружия. По факту инцидента проводится проверка, мужчине предъявлены обвинения в хулиганстве.

Как сообщалось ранее, в подмосковной Электростали 32-летний мужчина устроил стрельбу. Он гулял вместе с девушкой, когда наткнулся на компанию подростков. Недовольный их поведением местный житель достал пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух. После того как тинейджеры убежали, он нанес удар ножом своей спутнице. Мужчину задержали с помощью отряда СОБР.