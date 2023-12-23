Попытка пенсионерки догнать грабителя попала на видео В Санкт-Петербурге пенсионерка упала при попытке догнать уличного грабителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пенсионерка попыталась догнать уличного грабителя, который выхватил у нее сумку, но упала, сообщает РЕН ТВ. Момент преступления попал на видео.

На кадрах можно увидеть, как женщина идет по двору с сумкой и пакетами в руках. В какой-то момент сзади к ней подкрадывается злоумышленник и выхватывает сумку, в которой находились телефон, банковские карты и деньги. Пенсионерка развернулась и, не раздумывая, бросилась догонять преступника, однако почти сразу поскользнулась и упала.

Разглядеть грабителя женщине не удалось, он скрылся. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка, преступника ищут.

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