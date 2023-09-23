Петра I задержали на Дворцовой площади Полиция задержала в Петербурге аниматора в костюме Петра I

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала в Санкт-Петербурге аниматора в костюме Петра I, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На мужчину пожаловался турист из Ульяновска, который согласился на предложение сделать памятное фото, а в итоге лишился четырех тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничестве. Вскоре работавший на Дворцовой площади аниматор был задержан. На видео с места событий можно увидеть, как мужчина в образе Петра I беседует с сотрудниками полиции, после чего его садят в автомобиль.

Ранее в Красноярском крае пенсионерка отдала мошеннице более 136 тысяч рублей, убежденная в том, что на деньги наложили порчу. Инцидент произошел в Минусинске, где пожилая женщина открыла дверь незнакомке, представившейся «целительницей». Девушка попросила пенсионерку принести куриное яйцо для проведения ритуала, а затем подменила его на заранее подготовленное с мертвым цыпленком внутри. После этого мошенница стала убеждать свою жертву, что проклятье наложено на ее сбережения. Пенсионерка принесла деньги, и злоумышленница «завершила ритуал», вытащив из пачки часть купюр.