В Петербурге полицейские поймали угонщика за три минуты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Северной столице сотрудники полиции задержали угонщика автомобиля такси за три минуты, передает «КП — Санкт-Петербург». Инцидент произошел 18 мая, задержанному злоумышленнику грозит уголовное дело.

Через три минуты сотрудниками ГИБДД предполагаемый угонщик был задержан. Им оказался 40-летний неработающий житель Шушар. В его биографии несколько судимостей, среди которых грабежи, кража и разбой, — рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД Петербурга.

Житель Шушар находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решился на преступление. Таксисту, авто которого было похищено, вернули транспортное средство. Выяснилось, что он оставил ключи в замке зажигания и отлучился. Уточняется, что у угонщика даже не было водительских прав.

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