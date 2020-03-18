https://static.news.ru/photo/c96792d0-68fd-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: metrospbphoto/instagram.com

Сотрудники петербургского метрополитена проводят необходимые профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространение коронавируса.

В пресс-службе рассказали, что поручни и сидения вагонов два раза в сутки обрабатываются дезинфицирующими средствами. Концентрация вещества была увеличена на 30% по сравнению с обычной.

Четыре раза в сутки обрабатывают вестибюли, пассажирские зоны. Дезинфекции подвергаются поручни, турникеты и балюстрады, сообщают «Невские новости».

NEWS.ru писал, что московское метро закупило шесть тысяч литров дезинфицирующего средства. Элементы инфраструктуры метро дезинфицируются не менее 1 раза в 1,5 — 2 часа. Сотрудники уделяют особое внимание терминалам для оплаты банковскими картами, турникетам, поручням эскалаторам и ручкам входных дверей.

Ранее эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний Национальных институтов здравоохранения, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Принстонского университета выяснили, что коронавирус остаётся активным на стальной и пластиковой поверхности до 72 часов.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились 194 тысячи человек, выздоровели — 81 тысячи человек, 7,8 тысяч умерли.

В России — 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 5 человек. Более 116 тыс. проведено исследований на коронавирус.