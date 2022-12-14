В Петербурге поезд сбил человека насмерть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек погиб на железнодорожной станции Кушелевка в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте западного транспортного управления СК РФ. Погибший переходил пути в положенном месте, однако не отреагировал на звуковой сигнал поезда и погиб под колесами.

Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования молодого человека 2003 года рождения, — говорится в сообщении.

Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы. Граждан призвали быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать опасности свою жизнь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги пригородный поезд столкнулся с «Газелью». По данным оперативных служб МЖД, водитель «Газели» выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал.

В пресс-службе отметили, что машинист применил экстренное торможение, однако ему не хватило расстояния. Стало известно, что среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет. Водитель «Газели» погиб, также пострадал пассажир.