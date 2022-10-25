В Петербурге подтвердили искусственные сейсмособытия у «Северного потока» Глава сейсмической станции «Пулково» подтвердил искусственные сейсмособытия возле «Северного потока»

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Сейсмические события в Финском заливе рядом с Приморском и Выборгом примерно в районе прохождения газопровода «Северный поток», зафиксированные ранее Финским сейсмологическим институтом, не являются тектоническими и, вероятно, связаны с деятельностью человека, сообщил РИА Новости начальник сейсмической станции «Пулково» Владимир Крумпан. По его мнению, речь могла идти о взрывах, строительных работах или расчистке фарватера.

Мы тоже зафиксировали [сейсмособытия]. Это не тектонические события. Это не землетрясение. А что там было искусственное, я не берусь сказать. Что-то было связанное с человеческой деятельностью, что-то типа взрывов, по-видимому, — рассказал он.

Ранее в Финском сейсмологическом институте сообщили, что 20 и 21 октября в Финском заливе рядом с Выборгом примерно в районе прохождения «Северного потока» были зафиксированы четыре сейсмических события неясного происхождения, похожие на взрывы. Отмечается, что сейсмособытия происходили 20 октября с 12:35 до 18:32 мск: в 12:35 был зарегистрирован толчок магнитудой 2,0, в 14:02 — магнитудой 1,5, в 17:54 — магнитудой 1,5, в 18:32 — магнитудой 1,4. Примерно в этот же временной промежуток было зафиксировано еще одно сейсмособытие на следующий день.