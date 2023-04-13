В Петербурге подросток устроил стрельбу в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининском районе Санкт-Петербурга 16-летний ученик пронес в школу пневматический пистолет и начал стрелять, сообщает «Фонтанка». Как пишет издание, есть пострадавшие с ранениями легкой степени.

Отмечается, что подросток выстрелил сначала на улице перед зданием, а затем в самой школе. Свое поведение школьник объяснил шуткой, сообщает издание. Ученик задержан.

Ранее в Топкинском районе Кемеровской области 15-летний подросток открыл стрельбу в школе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ученик выстрелил в стену из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал. В отношении родителей подростка составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий.

До этого в Санкт-Петербурге на улице Костюшко пенсионер вышел с оружием и открыл стрельбу по прохожим, собакам и припаркованным автомобилям. При задержании наряд патрульно-постовой службы изъял у 74-летнего пенсионера пистолет для страйкбола Stalker SA230.