В Петербурге подростку сломали челюсть из-за громкой музыки «Фонтанка»: петербуржец сломал челюсть 16-летнему соседу за громкую музыку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель ударил в челюсть и распылил перцовый баллончик в лицо своего 16-летнего соседа, передает «Фонтанка». Конфликт произошел из-за музыки, которую юноша включил слишком громко.

Как стало известно изданию, медики ДГБ имени Раухфуса сообщили в правоохранительные органы, что к ним из квартиры на Латышских Стрелков доставили 16-летнего подростка с ушибом челюсти. Пациент рассказал, что его избил сосед.

Позднее в полицию обратился 63-летний отец пострадавшего. В заявлении он указал, что 17 февраля около 22:00 на его сына напал сосед. В настоящий момент полиция Невского района разбирается в обстоятельствах конфликта. Семья, в которой растет подросток, считается благополучной и на учетах не состоит.

Ранее в Симферополе двое пьяных мужчин избили подростка, приняв его за закладчика. Подросток шел в наушниках в темное время суток, когда злоумышленники обратили на него внимание. Мужчины не только применили силу, но и ограбили несовершеннолетнего, забрав телефон и наушники. В итоге нападавших задержали, на суде их признали виновными — оба получили по три года условного срока.