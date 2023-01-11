В Петербурге подростка из соццентра вербовали в порнозвезды через ВКонтакте

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

В Санкт-Петербурге несовершеннолетнюю девушку из социального центра вербовали в порнозвезды через ВКонтакте, сообщил Невским новостям источник в правоохранительных органах. По информации издания, подростку предлагали заработать на интимных снимках.

В полицию накануне около семи вечера обратилась заведующая социальным центром. По ее словам, с одной из 14-летних воспитанниц через «ВКонтакте» связался мужчина, который предложил девочке заработать. Незнакомец пообещал ей деньги, если подросток пришлет свои интимные фото.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали преподавателя и заведующего центром по работе со студентами-инвалидами Института кино и телевидения. По данным "Фонтанки", 45-летнего мужчину подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего подростка.

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