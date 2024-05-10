В Петербурге подняли рухнувший в Мойку пассажирский автобус

Сотрудники МЧС подняли из реки Мойки в Санкт-Петербурге пассажирский автобус, рухнувший туда в результате аварии на Поцелуевом мосту, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты работали с помощью тяжелой спецтехники. Работы на месте происшествия завершены.

В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены, — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, автобус подняли из воды с помощью крана. Рядом с местом ДТП установили грузоподъемную машину и закрепили трос вокруг упавшего транспорта. Набережная реки Мойки остается перекрытой с обеих сторон.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек, по меньшей мере трое из них погибли.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). МВД России инициировало расследование дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

В региональном управлении МВД ранее уточнили, что задержанный после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге водитель проходит по делу в качестве подозреваемого. 44-летнего мужчину допросили, расследование продолжается.