В Петербурге пламя охватило ангар площадью 1,6 тысячи «квадратов» Пожару в ангаре в Петербурге присвоили повышенный ранг сложности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ангар вспыхнул на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Пожарные присвоили возгоранию повышенный ранг сложности 1-БИС, информации о пострадавших не поступало. Телеканал «78» опубликовал кадры с места происшествия.

Пожар вспыхнул в ангаре площадью 1,6 тысячи квадратных метров, расположенном по адресу улица Складская, дом 4/7. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 18:42. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия и через 14 минут присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 27 человек личного состава, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга 18 декабря. В МЧС уточнили, что еще 26 человек были эвакуированы из опасной зоны. Возгоранию присваивали дополнительный номер 1-БИС.

До этого стало известно, что в Ижевске три человека пострадали в результате пожара на автомойке. Сообщение о ЧП поступило в 07:33 18 декабря. У пострадавших диагностированы ожоги лица и кистей рук.